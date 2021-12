Uitslag Stelling: ’We moeten met virus leven’

Een voorstander van de verlenging meent: „Verlenging is nodig, ze hadden in september beter moeten nadenken en niet meteen alles los moeten laten. De mondkapjes - hoe vervelend soms ook - zullen moeten blijven, net als afstand houden. We zullen het samen moeten doen.” „Het kabinet kan niet anders”, denkt een ander, die stelt: „Mensen gaan over de grens feesten, reizen - besmet en wel - naar de autorace, maar klagen wel dat er regels zijn. Als iedereen zich aan de regels zou houden was verlenging niet nodig.”

„We moeten echt oppassen dat we in deze wintertijd niet teveel regels loslaten”, reageert weer een andere voorstander. „Er komt een nieuwe variant aan en als we nu voorzichtig zijn, geeft dat hopelijk in het voorjaar wat meer ’lucht’. We moeten ermee leven, hoe moeilijk het soms ook is.”

Veel tegenstanders zijn het wel eens met de constatering dat we met het virus moeten leren leven. Maar sommigen zien dat juist als een reden om de maatregelen los te laten. „De lockdowns hebben geen aantoonbaar effect op de pandemie gehad, maar wel enorme maatschappelijke en economische schade gegeven”, verwoordt één van hen de mening van velen. „Ook de massale vaccinatie heeft ons niet uit deze zorgcrisis gehaald. Het kabinet moet zich focussen op uitbreiding en verbetering van de zorg, in plaats van de schuld te geven aan de burger.”

Veel respondenten - voor- als tegenstanders - roepen op tot een duidelijker koers vanuit Den Haag. Zo’n 68% van hen stelt het vertrouwen in de coronakoers van het huidige kabinet kwijt te zijn. „We zijn alweer overvallen door het virus. Tijd voor een lange termijn visie!”, luidt een reactie.

„Politieke gevoeligheden bepalen in Nederland het coronabeleid en niet de wetenschappelijk inhoudelijke argumenten”, constateert een stellingdeelnemer. „Nederland heeft, door ons overal toegepaste gedoogbeleid, verleert om gestelde en noodzakelijke regels ook te handhaven. Daardoor hebben veel jonge landgenoten het idee dat regels voor hen niet gelden. Het beleid moet strenger en alerter worden.” Het vertrouwen dat het nieuwe kabinet een ’beter coronabeleid’ zal voeren – zoals Rutte tijdens de persconferentie suggereerde – is echter laag. Acht op de tien van de respondenten verwachten dat het nieuwe kabinet op dezelfde wijze zal ’doormodderen’.

Ondanks het lage vertrouwen in het coronabeleid, stelt 60% van de respondenten zich wel aan de opgelegde maatregelen te houden. Maar meer dan 90% van de deelnemers verwacht dat het advies om met Kerstmis en Oud & Nieuw maximaal vier gasten uit te nodigen, massaal in de wind zal worden geslagen. „Uiteindelijk gaat het om persoonlijke beslissingen”, reageert een respondent. „Ik heb er totaal geen vertrouwen in dat mensen zich aan de regels gaan houden. Kerstmis wordt met familie gevierd en Oud & Nieuw met een enorme vriendengroep.” Zo zegt iemand: „Ik vier gewoon kerst met mijn gezin. Wel testen we van tevoren allemaal. Ik laat me niet meer betuttelen maar leef mijn eigen leven.”