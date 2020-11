’Bandeloos gedrag door gebrek aan opvoeding’

Als ik mij in het verkeer begeef met een ervaring van 65 jaar autorijden valt mij direct het asogedrag op op de weg. In onze moderne maatschappij houdt bijna niemand zich meer aan de regels. En vroeger reden er snelle politieauto’s op de weg en hielden ze overtreders staande. Agenten hielden hen voor wat ze fout deden en als ze een grote mond kregen volgde direct een bekeuring. Zoiets werkt opvoedend, maar daar ontbreekt het aan in deze maatschappij.

Hennie Storm