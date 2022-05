Ombudsman: welk formulier moet ik nou hebben?

Bij het invullen van het formulier en het controleren van de gegevens ontdekt Hans dat er iets niet klopt. Hij schrijft een brief naar de dienst Buitenland van de Belastingdienst. Maar drie weken later heeft hij nog geen reactie. Hij pakt de telefoon. Op de vraag waarom hij nu aangifte inkomstenbelasting moet doen en geen formulier Wereldinkomen moet invullen krijgt hij geen antwoord. De medewerker weet het ook niet. Maar ze stuurt Hans een formulier Wereldinkomen en een zogenoemd C-formulier zodat hij op papier aangifte kan doen. Die formulieren komen nooit aan in Spanje. Dan volgen er voorlopige aanslagen waar Hans de ene keer geld krijgt en de andere keer geld moet betalen. Ook krijgt hij een aanmaning. Hij komt maar niet verder bij de Belastingdienst en krijgt ook geen duidelijke antwoorden op zijn vragen. Hij heeft er slapeloze nachten van.

Omdat Hans zich steeds meer zorgen maakt en maar geen antwoorden krijgt, besluit hij contact op te nemen met de Nationale ombudsman. Medewerker Evalien leest met verbazing de klacht van Hans over de Belastingdienst. Zij stuurt deze door naar de contactpersoon bij de Belastingdienst met het verzoek deze alsnog op te pakken en de vragen van Hans te beantwoorden. Even later krijgt Hans bericht van de Belastingdienst. Er is ten onrechte een aanslag gestuurd. Deze fout wordt gecorrigeerd en de bijkomende kosten kwijtgescholden. Voortaan heeft de Belastingdienst alleen maar een formulier Wereldinkomen nodig van Hans.

Natuurlijk had de Belastingdienst deze fout al veel eerder moeten vaststellen. Dat was Hans veel ellende en slaapgebrek bespaard gebleven. Ik vind dat de overheid moet zorgen dat haar organisatie en de daarbij horende administratie en systemen erop gericht is om hele goede dienstverlening aan de burger te leveren. We zijn blij dat we Hans alsnog aan antwoorden en een oplossing hebben kunnen helpen. Hij slaapt nu in elk geval een stuk beter!

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de Belastingdienst? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.