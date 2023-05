’Overheid blokkeert tijdelijk huurcontract’

Wij hebben naast ons huis een tweede huis waarmee we al heel wat mensen hebben kunnen helpen die tijdelijk heel hard woonruimte nodig hadden. Bijvoorbeeld doordat hun nieuwe huis niet op tijd klaar was, door een scheiding, of dat zij door een grote verbouwing tijdelijk niet in hun eigen huis konden wonen.

Zonder tijdelijke huurcontracten zullen we zeker niet meer verhuren. Veel mensen die door zulke omstandigheden tijdelijk woonruimte nodig hebben zouden door zo’n besluit dus in grote problemen komen.

De mogelijkheden voor tijdelijke verhuur voor mensen die dat nodig hebben zouden juist verruimd moeten worden, bv. doordat de bouw nog wat langer heeft geduurd dan verwacht. In zo’n geval zou je deze mensen nu op straat moeten zetten.

Mensen die een vast huurcontract nodig hebben worden bij zo’n wetswijziging niet geholpen met een woning zoals wij die beschikbaar hebben. Integendeel, zo wordt de krapte alleen maar groter.

Olof Bosma, Hobrede