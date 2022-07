Uitslag Stelling: Cultuuromslag corps nodig

Een reactie: „Ik ben oprecht verontwaardigd en begrijp echt niet hoe iemand van tevoren kan bedenken om zoiets te gaan zeggen. Ik ben echt niet preuts en kan zeker wel tegen een seksistische grap maar dit gaat alle perken te buiten. En dat zijn onze toekomstige leiders!”

De meerderheid vindt dan ook dat de studenten die de uitspraken deden hard moeten worden aangepakt. „Als iemand zo ‘stoer’ is om dit soort uitingen te doen, moet hij de consequenties daarvan aanvaarden. Dus zwaarder straffen.” Driekwart van de stemmers vindt dat de studenten die de seksistische uitspraken deden definitief uit het corps moeten worden gezet. Een van hen zegt: „Pas een zero tolerance beleid toe. Bij misdragingen zonder pardon uit de vereniging en daar waar mogelijk juridisch vervolgen.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema reageerde fel op de uitspraken en gaat kijken welke maatregelen er tegen het corps moeten worden genomen. Het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit zou een gepaste straf zijn, vinden de meeste stemmers. Alleen door straffen zou de cultuur kunnen veranderen, denken velen. Die corpscultuur en -structuur is niet meer van deze tijd, aldus 78 procent van de deelnemers. „Verenigingen herstructureren. Duidelijke statuten en regels moeten wantoestanden voorkomen. Bij misdragingen verenigingen opheffen en studenten schorsen”, klinkt het.

Ook zou de ‘zwijgplicht’ binnen verenigingen moeten worden afgeschaft. „Anders blijft het een gesloten bolwerk waar veel gebeurt wat het daglicht niet kan verdragen”, weet een stemmer. Daarnaast wordt het tijd om van de ontgroeningstraditie af te stappen, vindt het gros. Een suggestie: „Ontgroenen kan ook ludiek zijn, dagje brand blussen bij de brandweer, of een fietstunnel poetsen met een tandenborstel.”

Nog geen kwart van de deelnemers vindt de ophef overdreven. Haantjesgedrag hoort bij het corps en die uitspraken moeten niet zo serieus worden genomen, vindt deze groep. Een stemmer denkt dat het er bij het vrouwelijke corps net zo ‘respectloos’ aan toegaat als bij de mannen: „De dames hebben diezelfde avond een stripper laten komen. Geen man die daarover klaagt!” Daarbij weet je waar je aan begint als je lid wordt, zegt een andere respondent: „Iedereen weet hoe het er aan toe gaat. Lid worden is een vrijwillige keus en je kan het lidmaatschap ook weer opzeggen. Dit gedrag afwijzen is logisch, maar het is een brallerige studentenvereniging, geen bedrijf dat een voorbeeldfunctie moet hebben.” Het gros ziet dit anders: „Dit zijn dus onze toekomstige bestuurders, professoren, artsen en ceo’s van grote bedrijven! En: „Wat ze meekrijgen tijdens de studententijd, blijft voor altijd in het rugzakje.” De meerderheid pleit dan ook voor een radicale omslag in het verenigingsleven. „Deze generatie moet laten zien dat het anders kan en niet de cultuur van vroeger na-apen. Dat past niet in deze tijd.” En: „Haantjes maken haantjes, dit is met die corpscultuur verweven en het zal zeker even duren om dat eruit te krijgen.”