Ik wil dat de elites me eerlijk en transparant voorlichten: dat lijkt me een mooi voornemen

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Op 27 juni van dit jaar verscheen de World Climate Declaration (WCD). Deze declaratie, ondertekend door 1100 wetenschappers en klimaatexperts, is door de meeste media nauwelijks belicht, en dat lot treft ook de berichten over de Twitter Files, ofwel over de filtering die Twitter aanbracht mede op verzoek van Amerikaanse overheidsdiensten. Die Twitter-filtering was erop gericht de Democraten zo weinig mogelijk schade te berokkenen, en tegenspraak over officiële Covid-richtlijnen, ook tegenspraak van hooggekwalificeerde wetenschappers, te onderdrukken.