Onbegrip over nazi-expo

In het jubileumjaar van de bevrijding van Europa van het nazisme probeert men onder het mom van ’een onderbelicht deel van de designgeschiedenis’ de symbolen van een onmenselijke ideologie voor het voetlicht te brengen. Dat is een klap in het gezicht van miljoenen mensen, die hun levens hebben opgeofferd voor de redding van de Europeanen van de fascistische pest. En als belediging van diegenen, die zijn gesneuveld. En dan hebben we het nog niet over de gevoelens van de nog levende veteranen.

Boris Zhilko, (Tijdelijk

Zaakgelastigde van de

Russische Federatie)