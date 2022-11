Alleen nog maar nieuwe uitstootvrije auto’s vanaf 2035? ’Utopie! Grondstoffen worden groot probleem’

Voor veel mensen zal het een worst zijn of een auto uitstootvrij is of niet, betoogt lezer kwegdan3178. „Het gaat uiteindelijk toch om wat het kost. Mensen willen gewoon onbezorgd van A naar B en daar niet heel veel voor betalen. Als het openbaar vervoer gratis of goedkoop zou zijn, maar wel heel fijnmazig en gebruiksvriendelijk, dan zouden waarschijnlijk veel mensen hier voor kiezen. Als de kosten voor het gebruik van een auto heel laag liggen, kiezen waarschijnlijk de meesten hiervoor. En of die auto dan op brandstof of stroom of iets anders werkt, is dan niet heel belangrijk.”

Lezer thunderstrike heeft zijn twijfels bij dit plan. Het stroomnetwerk is volgens hem namelijk nu al overbelast. „Een toename kan dit netwerk helemaal niet aan. En wie gaat überhaupt de kosten betalen om het netwerk op orde te krijgen voor het beoogde doel? Het is te mooi om waar te zijn.”

Lezer MBBM sluit zich hierbij aan: „Dit is sowieso een utopie, want hoe moet dat gerealiseerd worden? Het netwerk kan het niet aan, grondstoffen batterijen raken op.” Financieel is dit gewoon hoog voor een gemiddeld gezin, aldus deze lezer.

Grondstoffen

Of het haalbaar is zal de tijd leren, relativeert Johanvanderman1001. „Ik heb te vaak in het leven meegemaakt dat ik zei: kan niet, onmogelijk, bestaat niet. En toch bleek het allemaal wel te kunnen. Mensen die zeggen dat het niet kan gaan niet met de tijd mee, want de technieken gaan door en in een razendsnel tempo. Een grote uitdaging is de accu natuurlijk maar ook daar zijn al grote stappen in gemaakt.”

Lezer schalkwijk72 maakt zich zorgen over de grondstoffen. „Er zijn helemaal geen grondstoffen genoeg om al die honderden miljoenen auto's te maken. China heeft de meeste grondstoffen in bezit.” Het gevaar dreigt hierdoor, volgens deze lezer, dat we ons weer afhankelijk maken van één land. „Net als het gas en olie uit Rusland. Hier zien we nu ook de gevolgen van.”

Waterstof

Veel lezers van De Kwestie noemen elektrisch rijden slechts een tijdelijke oplossing, het gebruik van waterstof zou pas echt zoden aan de dijk zetten. Zo zegt condor_700: „Zodra er genoeg waterstof kan worden geproduceerd is elektrisch rijden niet meer rendabel en uw auto niks meer waard.” Ook Mario van Mechelen benadrukt dat het volgens hem inderdaad essentieel is dat we onafhankelijk worden van productielanden. „We moeten over op waterstof.”

Sebastiaan noemt uitstootvrije auto’s vanaf 2035 een „nobel streven. Maar het is niet praktisch en ook niet haalbaar. Grondstoffen verkrijgen wordt een ontzettend groot probleem. Hiervoor zijn we weer afhankelijk van andere landen. Dit zal de prijs behoorlijk opdrijven. Hopelijk neemt waterstof een vlucht, want met stekkerauto’s gaan we het niet redden.” Lezer PieterZeeuw is het hiermee eens. „Waterstof is een goed opslagmedium voor collectief gebruik, in plaats van allemaal een brandbare accu in huis straks waar je maar één of twee dagen mee door kan.”