Ombudsman: Nieuwe buren

Rupert is enorm enthousiast. Voordat hij echter tot aankoop overgaat, vraagt hij de gemeente wat er gaat gebeuren met de omgeving rond het huis.

Vlakbij bestaan namelijk al jaren plannen voor een nieuwbouwproject. Rupert vraagt zich af of dat er daadwerkelijk komt. Het maakt nogal verschil of hij straks naast 400 nieuwe buren woont of naast een braakliggend terrein. Hij hoopt op het laatste en belt de gemeente Tilburg over de stand van zaken rond het project. Van de website over het nieuwbouwproject wordt hij namelijk niet veel wijzer. De informatie daar is zwaar verouderd.

Hij spreekt de projectleider van het project. Uit dit gesprek maakt hij op dat de gemeente niet snel met de nieuwbouw zal starten. Hij koopt het huis. Anderhalve maand na het gesprek met de projectleider leest hij tijdens het ontbijt de krant. Hij verslikt zich zowat in zijn sinaasappelsap als zijn oog valt op een artikel over het nieuwbouwproject. Daarin staat dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met twee projectontwikkelaars voor de nieuwbouw.

Rupert haalt meteen verhaal bij de gemeente. Waarom hebben ze hem niets over samenwerking gezegd toen hij belde? Tilburg zegt dat hem tijdens het gesprek voldoende verteld is: de procedure rondom het project is toegelicht. De gemeente was inderdaad al jaren met de projectontwikkelaars in gesprek.

De onderhandelingen over de samenwerking echter waren nog niet afgerond toen Rupert met de projectleider sprak. Daar was dus nog niets over te zeggen. De projectleider heeft bovendien niet gezegd of het project wel of niet doorging. Die conclusie heeft Rupert zelf getrokken.

Maar Rupert vindt dat de projectleider hem had moeten vertellen over de onderhandelingen. Als hij daarvan had geweten, zou hij het huis nooit hebben gekocht. Hij stapt naar mij. Rupert heeft een punt.

Ik vind dat de projectleider hem zo had moeten informeren dat Rupert wist dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan. Dan was hij daarop voorbereid. De projectleider had dat kunnen doen zonder vertrouwelijke informatie over de onderhandelingen prijs te geven. Men moet erop kunnen vertrouwen dat gemeenten duidelijke en zo volledig mogelijke informatie geven.

Ik ben overigens niet van mening dat gemeente Tilburg Rupert had moeten laten weten dat de onderhandelingen in de afrondende fase zaten. Dat is vertrouwelijke informatie zolang ze niet zijn afgerond. Ook het feit dat Rupert het huis uiteindelijk heeft gekocht, is zijn eigen beslissing geweest. Dat kan hij de gemeente niet aanrekenen. Wel ga ik er vanuit dat Tilburg voortaan grondiger is in de informatievoorziening.

*gefingeerde naam