’Wantrouwen in politiek overheerst’

Door onderling wantrouwen van de diverse politieke partijen is een akkoord nog ver te zoeken. Toch hebben de regeringspartijen D66 en het CDA de minister-president de hand boven het hoofd gehouden. Het woord transparantie valt wel steeds op het ’Haagse pluche’ maar de betekenis hiervan lijken ze niet te weten. En het korte termijn geheugen van (demissionair) premier Rutte laat hem vaak in de steek zodra het iets ingewikkelder wordt. Transparantie moet voor iedereen gelden. Als dat in de politiek achterblijft, is dat een kwalijke zaak. Want dan komt wantrouwen naar boven in plaats van vertrouwen.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela