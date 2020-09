’Ook zzp’er zal veel langer moeten doorwerken’

Maar in de toekomst staat ons nog een veel grotere groep AOW’ers te wachten die ook slecht voor zichzelf hebben gezorgd of hebben kunnen zorgen. En dat zijn de zzp’ers. Ook die zullen vaak veel langer door moeten werken en zorgen daarnaast voor terug lopende belastinginkomsten door geen of een veel te laag pensioen.

De werkgevers vinden dit allemaal wel best. Die betalen in de meeste gevallen wel mee aan het pensioen van werknemers in loondienst via het pensioenfonds, maar niet aan individuele pensioenvoorzieningen voor zzp’ers. Zij spinnen hier dus financieel garen bij.

Onze samenleving wordt straks echter opgezadeld met een enorme groep nieuwe armen, namelijk zzp’ers zonder aanvullend pensioen. Geen fijn vooruitzicht als je het mij vraagt.

Jan Pronk, Beverwijk