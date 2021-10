’Drugscriminaliteit in Nederland zorgelijk’

Het Duitse weekblad Der Spiegel steekt op de cover van het blad de draak met ons kaassymbool Frau Antje. Niet langer meer met kaas uit Nederland maar als maffiameisje dat drugs, misdaad en vuurwapengeweld symboliseert. Volgens het blad is Nederland dé drugssupermarkt van Europa en een waar maffiaparadijs waarbij extreem geweld niet wordt geschuwd.

Zover is het dus al gekomen. De politie doet haar stinkende best, brengt de zwaarste criminelen voor het gerecht, maar het is nog steeds niet genoeg. Waar gaat dit uiteindelijk in eindigen? In Mexicaanse toestanden waar lijken ter afschrikking aan bruggen en viaducten worden opgehangen? En waar een mensenleven er niet meer toe doet? We moeten er niet aan denken.

Kan het tij nog gekeerd worden? De tijd zal het leren.

Jan Muijs, Tilburg