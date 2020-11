Politie moet trap van bovenaf schoonvegen

Zelden deed de politie de laatste jaren zó uitgebreid onderzoek naar vermeend wangedrag binnen de eigen organisatie als in Limburg. Elf agenten van de politie in Horst kregen recent disciplinaire straffen, variërend van berispingen tot ontslag. De elf zouden in de ogen van de politieleiding totaal zijn ontspoord. Wie niet beter weet kan denken dat binnen deze politie-eenheid sprake is van totale anarchie en cowboygedrag. Collega Mick van Wely en ondergetekende verdiepten zich in het dossier, spraken met directbetrokkenen en schreven afgelopen zaterdag een reportage over de kwestie in De Telegraaf.