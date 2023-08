Uitslag Stelling: ’Toelage niet van deze tijd’

Vooral het feit dat ook politici die uit eigen beweging vertrekken wachtgeld krijgen, stuit veel deelnemers tegen de borst. Maar liefst 95% van de respondenten vindt dit niet terecht. Een respondent zegt hierover: „Als wij zelf opstappen, krijgen wij ook geen wachtgeld. Dit moet ook gelden voor politici. Het is te gek voor woorden dat ze met een riante uitkering eruit kunnen stappen.” Een andere respondent sluit zich hierbij aan: „Er moeten andere eisen komen aan wachtgeld. Dat zou al een enorme vooruitgang zijn. Bij het vrijwillig opstappen hoort de wachtgeldregeling er niet te zijn en drie jaar wachtgeld opstrijken is niet in proportie.”

Bij uittreding door bijvoorbeeld de val van een kabinet of wanneer een politicus niet herkozen wordt, vindt 66% van de respondenten het nog steeds geen goed idee om wachtgeld uit te keren. Toch heeft 30% van de deelnemers in deze gevallen wel begrip voor een financieel vangnet voor politici. Een voorstander van wachtgeld legt uit: „Zonder de wachtgeldregeling zouden nog veel minder mensen bereid zijn deze hondenbaan te ambiëren. Het werk wordt vaak slechter betaald dan in het bedrijfsleven, de waardering van veel Nederlanders is laag en ze krijgen vaak te maken met bedreigingen.”

Meer dan 90% van de deelnemers vindt dat politici genoegen zouden moeten nemen met een ‘gewone’ WW-uitkering. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen politici en ’gewone’ werknemers, zit veel respondenten dwars. Een deelnemer: „Dit is een voorbeeld van de ongelijkheid tussen het gewone volk en de politici die zichzelf als elite zien.” Een andere respondent vindt het niet eerlijk dat politici een voorkeursbehandeling krijgen: „De regeling kan versoberd worden naar WW-uitkeringsniveau of gewoon helemaal worden afgeschaft. Waarom moeten politici een voorkeursbehandeling krijgen? Het gros loopt met dollartekens in de ogen.” Uitspraken als: „Behandel politici als iedere andere werknemer”, en: „Net als bij iedere andere Nederlander een WW-uitkering onder dezelfde voorwaarden”, klinken veel.

Daarnaast denkt 85% dat een politicus makkelijk een andere baan kan vinden. Een respondent ziet weinig problemen wat dat betreft: „Een politicus verdient al bovenmodaal, is vaak hoger opgeleid en kan prima, net als iedereen, een baan elders zoeken.” Een ander voegt hieraan toe: „Een versoberde vorm van de wachtgeldregeling kan werken. Drie jaar wachtgeld is veel te lang. Door krapte op de arbeidsmarkt kunnen politici vast snel weer aan het werk.” Een iemand betwijfelt dit echter: „Een politiek gekleurd persoon is vaak onbruikbaar voor het bedrijfsleven, dus is het goed om de wachtgeldregeling aan te houden.”

91% van de respondenten ziet wachtgeld als verkwisting van gemeenschapsgeld. Een respondent foetert: „Deze onzin had al jaren geleden afgeschaft moeten worden. Het is een schande dat hier gemeenschapsgeld voor gebruikt wordt.” Een andere deelnemer is het hiermee eens en meent: „Wachtgeld is niet meer van deze tijd.”