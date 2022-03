Corona mag dan wel over zijn: ’Maar alle maatregelen komen eind dit jaar dubbel zo hard terug’

Zo heeft reageerder PieterZeeuw er weinig vertrouwen in dat de maatregelen nu nooit meer terug komen. „Je kunt corona als enorm dodelijke ziekte wel uit je hoofd zetten maar de maatregelen niet, als in de herfst de wintervirusjes weer komen, is de overheid er als de kippen bij om maatregelen opnieuw in te zetten.”

Janvan75 laat er geen gras over groeien en vindt dat we onszelf niet zo druk moeten maken over het coronavirus. „Ik ben 70, heb overgewicht, heb mijn hele leven copd en astma (vanaf mijn geboorte), maar ik heb me nog geen dag druk gemaakt om die onzin....als je het totale gebrek aan kennis van onze malloten ziet..” Daar sluit Zippo zich bij aan. „Hef in hemelsnaam die teststraten op.” Reageerder Klaas the Boss vindt dat we corona niet kunnen negeren, en zodoende als griep behandelen. „Hou er rekening mee op een gezonde manier, daarnaast zal je net als de griepprik de 60+ en de zwakkeren en overgewicht personen jaarlijks moeten vaccineren.”

"We zijn nog niet van het coronavirus af"

Andre_van_Rossum laat een ander geluid horen. Volgens hem ziet het ernaar uit dat het virus mensen steeds minder ziek maakt. „Als dat doorzet, is er geen reden meer om corona als ebola te behandelen.”

De Kwestie wordt door Qeter gebruikt om zijn mede-reageerders even te wijzen op het nut van vaccineren. „Gisteren vierde prik gehaald... Ik draag weer mondkapje... Iedereen was ziek in de familie. Het kaartje van nederland kleurde weer vuurrood. Laat je prikken.” In de familie van Berexstone was dan weer niemand geveld door het coronavirus. „En die wonen nogal verspreid over de aardbol.”

Reageerder Partijtje vreest dat we nog langer met het virus te maken zullen hebben „Nee, dat kunnen wij zeker voorlopig nog niet,” antwoordt hij op de vraag of we corona kunnen vergeten. „De besmettingsaantallen zijn nog behoorlijk hoog. Ook al lijkt het nu meer te gaan om een griep.”

Ervaring

Adaottehonders waarschuwt dat we het virus nog steeds serieus moeten nemen, hij spreekt uit eigen ervaring: „Ik heb het nu zelf gehad met mild verloop en kon redelijk functioneren met wat paracetamol gedurende tien dagen. Maar er gebeurde echt wat, ik voelde de strijd. Voor zwakke mensen is dit echt een aanslag, maar we moeten ons geen beperkende maatregelen meer opleggen en de verantwoordelijkheid aan de burgers geven. We weten inmiddels heel goed hoe we onszelf en anderen een beetje kunnen beschermen zodat we het niet allemaal tegelijk krijgen en laat de overheid dan zorgen voor voldoende zorg.”

Gefaald

„Het OMT heeft gefaald; de regering heeft gefaald.” Peer2083 is duidelijk in zijn conclusie: „De coronamaatregelen en alle medische ingrepen hebben de pandemie veel langer laten duren dan zonder ingrepen, en de gevolgen voor de maatschappij waren onnodig zwaar.”