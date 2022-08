Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar De vraag dringt zich op of Haagse politici meer solidair zijn met de wereld dan met de eigen burgers

Door De hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De asielcrisis escaleert steeds verder door een gebrek aan politieke wil in Den Haag om met structurele oplossingen te komen. Bij het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel zijn vechtpartijen geen uitzondering nu asielzoekers zich in groten getale blijven melden. In plaats van iets aan de instroom van vreemdelingen te doen, jaagt het kabinet liever eigen burgers tegen zich in het harnas met symptoombestrijding. De gang van zaken rond Tubbergen spreekt boekdelen.