’Kernenergie het schoonst en veiligst’

Wanneer we beseffen dat steenkool jaarlijks meer dan 100.000 slachtoffers per jaar eist dan is kernenergie niet alleen de schoonste, maar ook de veiligste vorm ooit. Om van biomassa maar te zwijgen.

Zonder het te bagatelliseren moeten we vaststellen dat bij Sellafield (1957) en Fukushima (2011) geen slachtoffers zijn gevallen en dat Tsjernobyl de ergste was met zeker 200 slachtoffers. Vooral het stralingsgevaar heeft ertoe geleid dat duizenden geëvacueerd moesten worden. Het grote aantal slachtoffers bij Fukushima was het gevolg van de tsunami.

De modernste kerncentrales passen splijtstoffen toe op een manier die niet alleen intrinsiek veilig is en veel minder afval veroorzaakt, maar ook nog eens veel lagere halveringstijden heeft. De halfwaardetijd van bijvoorbeeld tritium is twaalf jaar.

Wanneer we ons niet laten leiden door spookverhalen en nuchter nadenken dan kunnen we slimmer en sneller onze wereld CO2-vrij maken en kunnen we ons concentreren op andere problemen.

Henk van den Berg,

Nuenen