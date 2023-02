Premium Het beste van De Telegraaf

Iconisch werk door gekissebis uit expo gesnaaid Vermeer-spektakel zet ons ook voor schut

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het Mauritshuis is misschien wel het mooiste museum ter wereld. De spectaculaire ligging aan de Hofvijver maakt het al een feestje om erheen te lopen, doordat het gebouw klein is dwaal je als bezoeker niet eindeloos van zaal naar zaal, en het voornaamste is dat het de hoogste kunst toont uit de periode dat Nederland een ongekende bloei van de schilderkunst beleefde.