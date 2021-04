Uitslag Stelling: Praktijktesten verspilling

Met name de 538 Oranjedag die 24 april stond gepland in Breda zorgde voor veel ophef. „10.000 man publiek, krankzinnig! En dan ook nog vlak bij een ziekenhuis”, reageert een respondent. Een kleine minderheid denkt dat testevenementen wel nuttig kunnen zijn maar dan op kleinere schaal, ’vooral in de culturele sector’.

De overgrote meerderheid vindt het terecht dat het 538-feest uiteindelijk geen vergunning kreeg.

Een petitie vanuit het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen het 538-feest werd massaal ondertekend. De meeste respondenten waren evenals de initiatiefnemers van de petitie bang voor extra druk op de toch al overvolle ziekenhuizen. Ook steunt liefst 98 procent van de stellingdeelnemers de horecaondernemers die ontzettend boos waren dat er zoveel publiek aanwezig mocht zijn bij het Koningsdagfeest van 538 terwijl hun terrassen gesloten moeten blijven.

Een respondent, verontwaardigd: „De hardwerkende horecaman krijgt een bekeuring en onder de naam Fieldlab mag alles.”

Dat de Fieldlab-experimenten nodig zouden zijn om veilig uit de lockdown te komen, vinden de meesten onzin. „Hoezo testevenementen? Na een evenement wordt niet iedereen achteraf verplicht getest. Derhalve zijn deze testen van generlei waarde”, reageert iemand. Een ander: „Het is onduidelijk wat onderzocht wordt, terwijl het veel geld kost en risico heeft. De terrassen open is economisch veel nuttiger. En dan kan Fieldlab ook rondkijken.” Weer een ander merkt snedig op dat er elk weekend gratis en voor niks Fieldlab-experimenten zijn: „Kijk maar naar alle demonstraties.”

De respondenten vinden het schokkend dat er 1,1 miljard euro gemoeid is met de proefevenementen., geld dat wat hen betreft veel beter besteed had kunnen worden aan het vergroten van de ic-capaciteit bijvoorbeeld of aan het personeel in de zorg, dat zich het afgelopen jaar ’de tandjes heeft gewerkt’. Iemand schrijft boos: „Dus ze kunnen wel 1,1 miljard aan dit soort onzin spenderen, maar een fatsoenlijke zorgbonus of loonsverhoging voor zorgmedewerkers kan niet. Onbegrijpelijk!”

Dat het testen wordt uitbesteed aan één commercieel bureau roept veel wantrouwen op. „Ik ben benieuwd naar de belanghebbenden van de Stichting Open Nederland”, reageert een respondent. „Wie wordt hier beter van?”

De overgrote meerderheid kan zich vinden in de oproep van een groep zorgbestuurders aan het kabinet om niet meer te investeren in testevenementen omdat het verspilde moeite is. Want als het goed is, heeft binnenkort bijna iedereen een vaccinatie gehad en kan Nederland weer open. De meeste respondenten vinden een testsamenleving niet wenselijk. Iemand licht toe: „We moeten toe naar een samenleving waarin iedereen gevaccineerd wordt. Degenen die dat niet willen, moeten wel een negatieve test kunnen overleggen. Als het goed is, kan het land over twee maanden weer open. Het is dan behoorlijke verspilling om voor deze twee maanden voor 1 miljard euro een testsamenleving in te richten.”