’Verlaag wegenbelasting dieselauto’

Mijn dieselauto van een bekend merk heeft een ’Blue-Tec’ systeem. Dat is een tankje voor AdBlue vloeistof wat als toevoeging automatisch met de diesel vermengt. Dit zorgt voor een uitstootvermindering van uitlaatgassen en zwavel met als resultaat dat de auto schoner rijdt dan een vergelijkbare benzineauto. Het is algemeen bekend dat een dieselmotor ook zuiniger rijdt in vergelijking met een benzinemotor en dat er door de lage brandstofprijs meer wegenbelasting betaald moet worden. In mijn geval zelfs €148,-. Per maand. Nu de dieselprijs soms door de energiecrisis zelfs hoger is dan de benzineprijs lijkt het mij eerlijker om de wegenbelasting evenredig te verminderen.

Hans Hagebeuk,

Bunschoten-Spakenburg