Debat Tweede Kamer dekolonisatie-onderzoek: ’Komt nu de echte geschiedenis op tafel?’

Als de Tweede Kamer deze woensdag debatteert over de resultaten van het dekolonisatie-onderzoek 1945-1950, heeft Bauke Geersing de oren gespitst. De historicus vindt het onderzoek ’anti-koloniaal, subjectieve en eenzijdig’ en is benieuwd of ’de echte geschiedenis’ wordt besproken.”

Een groep soldaten van het KNIL (K.N.I.L., Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), trekt in egelstelling door de velden, zodat ze niet van achteren kunnen worden verrast, augustus 1939. Ⓒ ANP