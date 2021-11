’Verantwoordelijkheid nemen’

Iedereen heeft een standpunt en wil dat in woord en -vaak agressieve- daad ook duidelijk laten blijken. Wat daarbij in alle standpunten en oordelen tot nu toe ontbreekt zijn woorden als eigen verantwoordelijkheid en de eigen manier van verantwoord handelen die daarbij hoort. Zo lang dat niet het geval is behoort een effectieve en instemmende wijze van bestrijding in ieder geval niet tot de mogelijkheden.

J. Heugens, Bleiswijk