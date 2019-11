’Onvrede door hoge werkdruk’

De Nederlandse economie draait ondanks de vele politieke internationale onzekerheden nog steeds prima. En dan zou je zeggen dat de Nederlandse werknemer over het algemeen meer dan tevreden is. Niets is echter minder waar.

Dat de boeren en bouwers het door het stikstofbeleid gehad hebben is duidelijk. Maar vooral bij de overheid bestaan personeelstekorten waardoor de werksfeer er niet beter op wordt en de stress toeneemt.

In de zorg komt men nu al handjes tekort terwijl de échte vergrijzingsgolf nog moet beginnen, terwijl veel scholen op een vierdaagse schoolweek koersen. Tel daar de onderbezetting bij de politie en de vele zorginstellingen bij op en je komt tot een land waar steeds meer door steeds minder mensen gedaan moet worden !

Bas Overmars, Amsterdam