Wat een sportzomer zijn we toch misgelopen door dat virus

Zouden we, als corona onze deur voorbij was gegaan, vandaag al bekomen zijn geweest van de feestelijkheden na de zekere Tourzege van Tom Dumoulin afgelopen zondag? 40 jaar na de legendarische overwinning van Joop Zoetemelk eindelijk weer eens een Nederlandse Tourwinnaar. En een week daarvoor waren we ook al helemaal losgegaan na de Europese titel van het Nederlands elftal. Dat mocht ook wel weer een keer, 32 jaar nadat Marco van Basten zijn gouden treffer plaatste. En nog korter geleden, gisteren zouden in Tokio de Olympische Spelen zijn geopend, waar onze atleten weer een recordaantal medailles zouden winnen.