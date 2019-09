Het was een citaat uit een verhaal van collega Niels Kalkman waar ik afgelopen weekeinde aan bleef hangen. „Je verwacht dat niet in de huidige veilige autosport”, tekende hij op uit de mond van een Max Verstappen-fan die naar Spa reisde om zijn idool aan te moedigen. Voor het zover was, werd hij geconfronteerd met de dood van Formule 2-rijder Anthoine Hubert.