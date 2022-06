’We moeten consuminderen’

Het wordt in ons land steeds drukker en daarom zullen er om ’het behoud van leefbaarheid’ harde keuzes gemaakt moeten worden. In de jaren ’60/’70 werden huizen gebouwd met een parkeerplek voor een auto, nu staan er voor datzelfde huis twee of drie voertuigen. Ook deden we toen veel langer met onze kleding en was een vliegreis vaak weggelegd voor meer welgestelden. Ook zijn we nu het tweede grootste landbouwexportland ter wereld met al haar nadelige gevolgen. Dat vraag blijft of dat wel echt nodig is. Ondanks het hier steeds drukker wordt en voor iedereen een werkplek willen creëren met alle gevolgen voor het milieu, zullen we moeten accepteren dat het op veel fronten minder moet dan dat we nu gewend zijn, willen we het hier leefbaar houden.

Mario Verhees, Asten