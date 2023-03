’Dezelfde regels voor alle EU-landen’

Wel vreemd dat erin veel verschillende EU-landen afwijkende regels gelden. Voorbeeld: wanneer een natura-2000 gebied tegen de grens aanligt en een Nederlandse boer met zijn bedrijf er tegenaan ligt moet hij/zij wijken. De Duitse boer die ook tegen dit gebied aanligt kan gewoon doorgaan. Hoe Europees zijn we dan eigenlijk? Zolang we het braafste jongetje van de klas willen zijn houden we deze fratsen.

H.A. Mulderij, Hoogeveen