’Overheid moet goede ict’ers aantrekken’

Volgens demissionair staatssecretaris Van Huffelen ligt opnieuw fraude op de loer. Uitkeren aan slachtoffers via een bestand met namen en bankgegevens is toch niet zo moeilijk voor goede ict’ers.

De huidige aanpak met aanmelden is fraudegevoelig en vereist weer extra stappen in het hele proces. Wie bedenkt zo iets?Dat de politiek voortdurend nieuwe wensen en opdrachten doorschuift is echt belachelijk en moet ook per direct stoppen.

Auke Poutsma, Roerdalen