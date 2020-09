De Partij van de Ambtenaren van Lodewijk Asscher

Na corona wordt alles anders voor de overlevers van dit virus-des-doods, daar was iedereen van links tot rechts het over eens toen we nog in angstige lockdown ons lot afwachtten. We werden allemaal een beetje Jesse Klaver. Was al dat vliegen nu wel zo nodig, de Veluwe is ook mooi! Een basisinkomen is misschien zo gek nog niet. Wat is de lucht schoon zonder files!