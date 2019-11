’Trump liegt en bedriegt dagelijks’

Ik heb de openbare verhoren ook gezien maar de getuigenissen van vaak mensen met grote staat van dienst in de diplomatie en krijgsmacht spraken allen van het tegenhouden van dringende militaire hulp voor Oekraïne in ruil voor een lastercampagne door Oekraïne naar Hunter Biden.

Rudy Guiliani

Niets ging Trump te ver, zoals het intimideren van ambassadrice Marie Jovanovic en het opzetten van een illigaal diplomatiek kanaal onder aanvoering van Rudy Guiliani.

Ook zijn grote vriend EU-ambassadeur Gordon Sondland, die een miljoen in Trump’s verkiezingskas gestort had, sprak van een ’quid pro quo’.

Het probleem is dat Trump niet past in een democratische rechtstaat en dagelijks liegt en bedriegt en vrijwel niemand in het Witte Huis met hem kan samenwerken.

Russen

Trump gelooft bovendien liever de leugens van de Russen dan zijn eigen CIA en FBI, omdat die beter in zijn eigen straatje passen. Dit is gewoon de keiharde waarheid!

P. de Man,

Hoogeveen