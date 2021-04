’Bouw windmolens ondemocratisch’

Praatsessies ten spijt de burgers hadden niets in te brengen! Totaal geen inspraak in de procedures, alles was van te voren in kannen en kruiken vastgelegd. Het is en was een ondemocratische besluitvorming geweest. Alleen de initiatiefnemers en de grond boeren worden er financieel beter van. De subsidies worden ook nog eens als overwinst geboekt.

Het lot was al bepaald en nu kijken we tegen 225 meter hoge lastpalen aan die ’s avonds ook nog eens rood worden verlicht. Alsof er ieder moment een vliegtuig langs komt? Het is pure horizonvervuiling. En de belastingbetaler mag hier straks weer voor opdraaien. Het is gewoon een omgekeerde wereld!

Lucas Meijer

Nieuwe Pekela