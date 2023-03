De klok tikt

De Wmo-hulp van Ans loopt aan het eind van het jaar af. Ze doet daarom ruim voor het eind een aanvraag om het te verlengen bij de gemeente. Twee maanden later heeft zij nog geen reactie. Ze belt met de gemeente.

De gemeente laat weten dat het helaas wat langer duurt dan gepland en dat de behandeling van haar aanvraag dus nog even op zich laat wachten.

Ans is niet blij met deze boodschap. Ze maakt zich zorgen. Want als de gemeente haar aanvraag voorlopig nog niet kan behandelen, wordt haar Wmo-hulp dan wel op tijd verlengd? Ans is bang dat ze aan het begin van het nieuwe jaar zonder hulp komt te zitten.

Zo nu en dan leest Ans over de Nationale ombudsman in het nieuws. Misschien kunnen zij haar helpen? Ze dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. Collega Sem* ziet haar klacht binnenkomen en belt haar op.

Ans vertelt dat ze al een paar keer bij de gemeente navraag heeft gedaan, maar dat ze haar helaas nog niet kunnen helpen.

Beslistermijn

Sem neemt contact op met de gemeente van Ans. Hij vraagt hun om zo snel mogelijk een besluit te nemen op de Wmo-aanvraag. De beslistermijn zou namelijk al verlopen zijn.

De actie van Sem pakt goed uit voor Ans. De gemeente laat weten dat ze erachter aan zijn gegaan. Een medewerker van de gemeente heeft Ans gebeld. Zij heeft Ans verteld dat de Wmo-hulp gewoon weer verlengd wordt in het nieuwe jaar en ze zich geen zorgen hoeft te maken. Ans is enorm opgelucht! De gemeente heeft haar ook excuses aangeboden.

Veel mensen vragen Wmo-hulp aan. Maar tegelijkertijd is er een personeelstekort in de zorg.

Ik ben blij te zien dat Ans ondanks het tekort geholpen kon worden door de gemeente en zich geen zorgen hoeft te maken over de verlenging van haar Wmo. Het kan voor mensen zoals Ans namelijk heel ingrijpend zijn als Wmo-hulp wegvalt. Dit mag nooit gebeuren.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.