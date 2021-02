’Ga eerst maar lekker weg in eigen land’

Marjolein kookt over

Chocoladegate: ’Ik voorspel een enorme rel’

Er is raars aan de hand in de wereld van de chocolade. Ik kwam er zomaar ineens achter. Eigenlijk wilde ik het ook niet geloven. Hoe kunnen we zo lang enorm voor de gek worden gehouden zonder het in de gaten te hebben. Echt, ik geloofde niet in complottheorieën. Maar nu twijfel ik. Want als deze ken...