’Samenleving beschermen tegen IS-vrouwen’

Ze worden berecht maar lopen over een tijdje weer vrij rond rond met een uitkering en kunnen doorgaan met hun praktijken en het verspreiden van hun fundamentalistische gedachtegoed. In hoeverre zijn die kinderen al geïndoctrineerd en waar worden die ondergebracht? Berechting is goed, maar ik vrees dat dit soort acties in de toekomst niets goeds zullen opleveren voor de Nederlandse samenleving.

Marian Uppelschoten, Gistel