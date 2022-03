Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Besluit Brussel om Russische propagandakanalen te verbieden, is riskant

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Wat kun je zeggen over een slagveld als je er zelf niet bent? De oorlog in Oekraïne maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk het is voor de media om mensen on the ground te hebben.