Ombudsman: Geen rijbewijs door gezondheid

De politie heeft in haar verslag aan het CBR opgeschreven dat Sebas voor de tweede keer een epileptische aanval of ander neurologisch probleem (er is dan iets mis met het zenuwstelsel) heeft gehad, waardoor hij met zijn auto in de berm is gekomen. Dit is voor het CBR een duidelijke reden om een rijbewijs af te pakken en iemand niet meer te laten rijden.

Sebas is verbaasd. Dat is helemaal niet waar! Hij was gewoon erg moe van stress en slaapgebrek door persoonlijke omstandigheden. Daarom wilde hij rustig langs de weg gaan staan om even bij te komen. De politie had hem gewoon kunnen aanspreken en vragen wat er is gebeurd.

Maar de politie en het CBR blijven bij hun beslissing. Sebas krijgt voorlopig zijn rijbewijs niet terug en moet een medisch onderzoek doen om te bewijzen dat hij gezond genoeg is om te rijden.

Sebas is het hier niet mee eens en dient een klacht in bij de politie. Maar de politie zegt dat ze volgens de wet heeft gehandeld en zijn klacht niet gaat over het gedrag van de politie. De klacht van Sebas wordt dus niet behandeld. En nu?

Sebas belt met de Nationale ombudsman en spreekt onze collega Machteld. Ze is het er mee eens dat de politie eerst Sebas zijn kant van het verhaal had moeten horen, voordat de politie een mededeling aan het CBR deed. Nu kent het CBR alleen het verhaal van de politie en is Sebas zijn rijbewijs kwijt.

Machteld neemt contact op met de politie. De klachtbehandelaar biedt namens zijn collega excuses aan en geeft toe dat de klacht niet goed is opgepakt. Hij vertelt ook dat hij en zijn collega’s deze klacht als voorbeeld zullen gebruiken om van te leren. Zodat anderen niet hetzelfde overkomt.

Sebas is in beroep gegaan tegen de beslissing van het CBR, dus het is nog niet volledig opgelost. Wel ben ik blij dat Sebas uiteindelijk gehoord is en de politie leert van haar fouten. Het is erg belangrijk dat een overheidsinstantie de burger altijd eerst de kans geeft om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen, voordat ze het proces voortzetten.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het CBR? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.