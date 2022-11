’PvdA heeft lak aan burgers’

Premium Wat U Zegt

Gelukkig schoot niemand in paniekstand bij NAVO

De wereld beleefde dinsdagavond een angstig moment. Iedereen hield de adem in, nadat in het Poolse dorp Przewodów twee raketten insloegen waarbij twee inwoners om het leven kwamen. In eerste instantie gingen de beschuldigingen direct naar het Kremlin, dat deze aantijgingen even snel krachtig ontkend...