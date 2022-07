Brief 3 ’Loze beloftes van Rutte’

Ja, het mag een paar centen kosten. Hij wil vooral expertise leveren in zaken waar we goed in zijn, zoals havenontwikkeling, in landbouw en alles wat maar met water te maken heeft. Ik weet niet of Oekraïne daar veel aan zal hebben. Want hoe kan het toch gebeuren dat een riviertje in Valkenburg als de Geul kan overstromen, waardoor duizenden huizen verloren gaan. Iedereen die ertoe deed haastte zich om de schade in Valkenburg met eigen ogen te aanschouwen. En wat leverde al die goed bedoelde aandacht op? Een jaar na datum zitten daar nog veel mensen in zak en as, doordat schadebetalingen stagneren of niet goed geregeld zijn en huizen nog steeds wachten op herbouw.

En vraag de boeren maar eens hoe goed we zijn in landbouw. In de áfbraak van de landbouw zul je bedoelen. Het lijkt wel alsof alles verkeerd gaat als de overheid zich ergens mee gaat bemoeien. Als ik Zelekenski was zou ik Rutte maar niet al te zeer vertrouwen op zijn blauwe ogen. Dan kon je wel eens bedrogen uitkomen.

Jan Muijs, Tilburg

