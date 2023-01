Uitslag Stelling: ’Schrappen saldering fout’

Meer dan 80% van de respondenten is het oneens met de maatregel. Zo stelt een boze deelnemer: „Waarom moet ik voor stroom betalen wanneer ik het geleverd krijg en krijg ik er niets voor als ik stroom teruglever? Ik vind het een krankzinnige situatie.”

En een andere criticus meent: „Je levert met behulp van een zonnepaneel een product aan de energiemaatschappij. Daar moet je voor vergoed worden. Tussenkomst van een overheid zou ook helemaal niet nodig moeten zijn, het gaat niet om een subsidie”, vult een ander aan.

Hoewel al bekend was dat de salderingsregeling uiteindelijk zou worden afgebouwd, zijn veel eigenaren woest op de overheid. „Ze maken je eerst lekker en dan draaien ze je nek om”, foetert iemand. „Het is schandalig dat elk voordeeltje wat de consument kan krijgen, wordt afgepakt door de (r)overheid.”

Ook zijn veel stellingdeelnemers bang dat het uiteindelijk de energiebedrijven zijn die hier garen bij spinnen. „De energiebedrijven winnen hierbij want zij hoeven immers minder te betalen voor teruggeleverde energie. Dit voordeel gaat rechtstreeks naar de zak van deze bedrijven terwijl ze al meer dan voldoende winst maken.”

De meeste respondenten (83%) zijn het oneens met de motivering dat de financiële prikkel van de salderingsregeling niet meer nodig is met de huidige hoge energieprijzen en de steeds beter betaalbare zonnepanelen. „Zonnepanelen zijn helemaal niet zoveel goedkoper geworden en deze investering verdien je echt niet zomaar terug. Als je niet mag salderen heb je dus niets aan die dure panelen bij bewolkt weer en in de periode dat de zon lager aan de hemel staat”, stelt een respondent.

Het gros van deelnemers (86%) verwacht dan ook dat minder mensen zullen kiezen voor zonnepanelen als de salderingsregeling verdwijnt. En 81% van de respondenten denkt zelfs dat de gehele energietransitie hierdoor vertraging zal oplopen. „Investeren in verduurzaming van je huis is erg duur en heeft vaak een lange terugverdientijd. Als de overheid vaart wil zetten achter verduurzaming, zal enige vorm van financiële tegemoetkoming of stimulering noodzakelijk blijven om mensen over de streep te trekken.”

Volgens veel deelnemers (78%) is het dan ook zaak dat de overheid mensen gaat helpen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de groene energie die ze zelf opwekken. Het subsidiëren of goedkoper maken van thuisbatterijen wordt veel genoemd. „Het zou erg fijn zijn als de overtollige energie zelf opgeslagen kan worden zodat huishoudens zichzelf kunnen bedruipen zonder tussenkomst van de energieleverancier.”

Een klein deel van de respondenten (16%) vindt echter dat eigenaren van zonnepanelen niet uit moeten blijven gaan van financiële prikkels of steun. „Zonnepanelen op het dak van je huis neem je vrijwillig, dus dan moet je ook zelf voor de kosten opdraaien en niet leunen op een vergoeding voor terugleveren van zonnestroom. Hetzelfde geldt voor elektrisch autorijden. Als je dat wil, moet je het zelf betalen”, stelt één van hen.