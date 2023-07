Oeps, hij had weer kritiek en nu viel het een keertje verkeerd. De tweet van de Oekraïense president Volodimir Zelenski waarin hij boos meldde dat het ’ongeëvenaard en absurd’ was dat Oekraïne nog steeds geen tijdstip te horen kreeg waarbinnen het eindelijk tot de NAVO kon toetreden, leidde op de NAVO-top in Vilnius op zijn zachtst gezegd tot irritatie.