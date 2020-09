’Zorg in ons land goed geregeld’

Ik ben een grote, sterke man die altijd zijn eigen boontjes kon doppen. Ik ben zeer actief als vrijwilliger, altijd bereid om een hand toe te steken. Maar eind juli voelde ik mij ineens hondsberoerd, had geen eetlust en energie. Huisarts gebeld, deze ondernam direct actie en dezelfde middag al bezocht ik een specialist. Opgenomen in het ziekenhuis, scans en onderzoeken. Er zat een blokkade bij mijn galwegen. Na meerdere ingrepen bleken er complicaties te zijn. Ik werd zieker en zieker. Uiteindelijk is de blokkade verholpen.

Vanwege de coronamaatregelen mocht ik slechts één persoon per keer aan mijn bed ontvangen, wat een drama. Gelukkig sleepten de zorgmedewerkers (schoonmaak, catering, verpleging, artsen) mij er mentaal doorheen met hun warme belangstelling en verzorging. Nu ben ik weer thuis, wat heerlijk is, maar helaas moet ik nog een ingreep ondergaan.

Wat betreft de zorg: we hebben het goed voor elkaar in Nederland. Dat mag weleens gezegd worden.

Ben Plasmeijer,

De Kwakel