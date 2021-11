Uitslag Stelling: ’Lockdown mag strenger’

Veel deelnemers betitelen de nieuwe maatregelen als ’slap’. Zo meent een criticus: ,,Goedkoop en veel te willekeurig. En waarom moet toch altijd weer de horeca het ontgelden?” Iemand anders: ,,In de horeca zijn nog geen drie procent besmettingen. Beperkingen gaan echt geen zoden aan de dijk zetten.”

Door de steeds maar oplopende coronacijfers werd van de week al voorgesorteerd op een lockdown van enkele weken. Twee derde van de respondenten denkt niet dat dit lang genoeg is. Velen denken dat we rond de feestdagen nog steeds in lockdown zitten. Een respondent suggereert: ,,Doe nu een keiharde lockdown van meer dan drie weken, zodat we rond de feestdagen weer gewoon gezellig bij elkaar kunnen zitten.”

Voorlopig blijven de scholen buiten schot. Dat vindt een fikse meerderheid van de respondenten een goede zaak. Een reactie: ,,Breng eindelijk eens in kaart wie er waar wordt besmet. Gebeurt het thuis? Op de werkvloer, of op school? Dan kun je daar duidelijk beleid op maken. Nu tast iedereen in het duister.”

Het merendeel vindt dat door de lockdown getroffen ondernemers hiervoor gecompenseerd moeten worden. Slechts enkelen zijn het hier niet mee eens. Een van hen stelt: ,,Het begint nu onder bedrijfsrisico te vallen. Horeca is echt niet streng geweest met controleren en daarbij was er totaal geen handhaving.”

Het kabinet is ook bezig met het voorbereiden van een zogeheten 2G-systeem waarbij ongevaccineerden geen QR-toegangscode krijgen voor openbare gelegenheden. Twee derde van de stemmers is hier voorstander van. ,,Die plannen hadden natuurlijk allang klaar moeten liggen om meteen in te voeren. Maar zoals altijd is het kabinet hier weer veel te laat mee”, klinkt het. Een andere deelnemer: ,,Ga gewoon op de Oostenrijkse toer en zet de ongevaccineerden in quarantaine. Dat ze niet geprikt zijn, is hun eigen keuze.”

En het gros van de deelnemers wil dat de 'boosterprik' sneller van start gaat. De meesten geloven dat haast hiermee maken erger gaat voorkomen. ,,Je vraagt je soms af of Rutte en De Jonge denken dat ze slimmer zijn dan de leiders van het Verenigd Koninkrijk en Israël, waar ze in september al zijn begonnen met die boosterprik en die nu niet in de problemen zitten.” Een andere criticaster vindt: ,,Rommelig, onnavolgbaar beleid en daardoor blijft Nederland falen.”

Echt zin hebben de meesten niet in de nieuwe lockdown. Veruit de meesten zijn niet heel erg gemotiveerd voor nieuwe beperkingen. Een stemmer vindt het ’heel demotiverend’ dat iedereen die braaf het vaccin heeft genomen, nu moet lijden onder de weigerachtigheid van de ongevaccineerden.

Velen vinden het schandalig dat de laatste twee jaar niet is ingezet op het uitbreiden van de zorgcapaciteit en is vanwege dit 'falende beleid' niet gemotiveerd om weer beperkingen te krijgen. Zij zijn het eens met NWO-directeur en oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi. ,,Vergroot de ziekenhuiscapaciteit eens, in plaats van steeds te bezuinigen”, klinkt het.