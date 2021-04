’Als Fieldlab kan, dan horeca ook open’

Onder de naam ’Fieldlab’ waren er proeven met een zakelijk congres, een optreden van een cabaretier en twee voetbalwedstrijden met publiek. Daarnaast waren er experimenten in de Ziggo Dome en buitenfestivals in Biddinghuizen. Nu komt demissionair minister Arie Slob met de mededeling dat er bij het aanstaande Eurovisie Songfestival per show ook 3500 toeschouwers mogen komen. „Fijn dat we het Songfestival veilig en verantwoord kunnen organiseren,” zegt hij enthousiast (Tel. 01/01). Veilig en verantwoord met 3500 mensen? Die durft! En toch blijven restaurants gesloten en zijn terrassen met pak 'm beet 20 of 30 man/vrouw te gevaarlijk? Het wordt per dag vreemder en onbegrijpelijker.

J.H. Dekker,

Leusden