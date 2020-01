’Nog nooit leefden we zo lang’

Vroeger bezatten mensen zich uit pure wanhoop. Vandaag de dag heeft een borrel of een glas wijn een sociale functie. Evenals een sigaret vaak voor een korte rustperiode zorgde. Verstokte rokers zijn inmiddels min of meer verbannen.

Maar deze regering wil ons nu ook het glas wijn of het pilsje verbieden. Alles heet schadelijk te zijn. Maar hoe verhoudt zich dat tot het steeds ouder worden van mensen? Nog nooit leefden we gemiddeld zo lang. Moeten we dan nog ouder worden?! En waarom blijft met die maatregelen de zorg dan zo ver achter?

Bert Osendarp, Stevensweert