Uitslag stelling: ’Nog lang in quarantaine’

Ondanks dat velen niet geloven dat de 1,5 meter ‘het nieuwe normaal’ gaat worden, is een flinke meerderheid al wel gewend aan de sociale afstand. Zo zegt iemand: ,,Het bevalt eigenlijk prima. Het lijkt wel of het land groter is, en de meeste mensen houden zich er ook aan. Van mij mag het wel blijven.” Ook laat iemand weten heel blij te zijn dat ‘het vreselijke drie zoenen geven ter begroeting’ even niet meer hoeft. Maar anderen denken echter dat het niet op lange termijn is vol te houden. ,,De mensen die je liefhebt, wil je toch zoenen en knuffelen.”

De huidige maatregelen voor het tegengaan van het coronavirus voor bijvoorbeeld de horeca, gelden nu tot 28 april. Veruit de meesten geloven niet dat Nederlanders na die datum weer naar restaurants of café’s kunnen gaan. Of de scholen zullen opengaan, betwijfelt de meerderheid ook. Veruit de meesten verwachten dat alle scholen tot en met de zomervakantie dicht zullen blijven. Veel campings zijn ook gesloten. Daarvan denkt een meerderheid dat die van de zomer juist wel zullen opengaan.

Sommigen tonen zich optimistisch en denken dat het virus zich net zo zal gedragen als andere virussen en na de zomer wel uitgewoed is. Iemand anders gelooft dat wanneer er een exit komt uit de lockdown, basisscholen weer als eerste open moeten vanwege de achterstanden. Een ander gelooft juist dat dan het virus weer de kop op zal steken. ,,In een schoolgebouw kun je niet alle kinderen op 1,5 meter afstand zetten.”

Horeca-ondernemers zinnen op manieren om met de nieuwe sociale afstand om te gaan, door bijvoorbeeld minder gasten te ontvangen. De meesten betwijfelen of het dan nog wel gezellig zal zijn om een drankje te drinken of een hapje te eten. Een optimist merkt op: ,,Misschien wordt het juist wel gezelliger en vriendelijker in het café als we meer ruimte krijgen. Nadeel is natuurlijk wel dat dan de prijzen omhoog gaan.”

Meerdere deelnemers verwachten dat de prijzen omhoog zullen gaan. In de luchtvaart denkt men er al over om minder stoelen in vliegtuigen te verkopen en dat zal uiteraard consequenties hebben voor de ticketprijzen. Een meerderheid van de respondenten is niet bereid de portemonnee te trekken voor een duurder ticket. Een enkeling wel, die juicht en voorziet: ,,Eindelijk weer meer beenruimte.” Maar een ander is minder positief: ,,Als het te duur word, dan vliegen we toch gewoon niet?” En sommigen vragen zich met de komende recessie of zij nog wel geld zullen hebben voor uitjes, zoals naar een dierentuin.

Een meerderheid van de respondenten denkt dat de door het coronavirus veroorzaakte problemen nog niet voor de zomer zijn opgelost. Ruim een kwart van hen verwacht zelfs dat we volgend jaar nog niet van de coronamaatregelen af zijn.

Ook zijn de meeste deelnemers somber over het gebruik van ‘slimme apps’ waarmee klachten en contacten worden gemonitord. ,,Een mooi idee, maar de vraag blijft of iedereen deze wel goed genoeg snapt om in te vullen”, merkt één van hen op.