Stuurloze Kamer laat kabinet spookrijden

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Nadat de oppositie de barbecue bij de Algemene Beschouwingen nog maar eens had opgepookt, richtte vicepremier Sigrid Kaag zich tot premier Mark Rutte. „Heb je er al spijt van?”, vroeg ze hem in het kabinetsvak over het accorderen van het energieplafond. „Nee”, antwoordde Rutte. Hij had er absoluut geen spijt van. Want de Algemene Beschouwingen ingaan zonder reparatie van de energieprijzen had nóg erger uitgepakt. Bovendien heeft Rutte geen goed verhaal nodig om een debat zonder kleerscheuren door te komen.