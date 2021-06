Uitslag stelling: ’Pinboete niet doorvoeren’

Klanten van ABN Amro die meer dan 12.000 euro per jaar contant opnemen moeten vanaf 1 juli 5 euro per opname en 0,5 procent over het opgenomen bedrag betalen. Ook de Rabobank wil geld gaan vragen voor cashopname. Volgens bijna alle stellingdeelnemers (95 procent) moeten banken afzien van deze ’opnameboete’. „Je neemt gewoon je eigen geld op. Het is belachelijk dat een bank daar ineens geld voor zou vragen”, reageert een verontwaardigde stemmer. En: „Iedereen heeft het recht om welk bedrag dan ook van zijn eigen geld op te nemen!”

We moeten ervoor kunnen kiezen welk betaalmiddel we gebruiken, zeggen velen: „Het is niet aan de banken om via dit soort acties te bepalen op welke manier men betalingen doet. Cash geld is een wettig betaalmiddel”. De banken krijgen ervan langs: „Dit is de omgekeerde wereld,. Banken moeten blij zijn dat we ons geld daar überhaupt nog stallen.”

Slechts 11 procent vindt het terugdringen van cash geld in de samenleving verstandig. „Goed idee. Zeker ter bestrijding van zwart geld. 12.000 per jaar is een prima limiet, want wie neemt nou 1000 euro cash per maand op?”, zegt een voorstander. ABN Amro hoopt met deze pinboete grote contante geldstromen te voorkomen en fraude en witwassen van zwart geld te verminderen. 87 procent van de stemmers gelooft niet dat dit zal werken. „Een crimineel laat zich door een ’boete(tje)’ niet weerhouden contanten te gebruiken”, denkt iemand. Iemand anders voegt toe: „Waarom moet Jan Modaal die een caravan via Marktplaats contant wil afrekenen bloeden voor de crimineel die zich door zo’n boete heus niet laat tegenhouden cash op te nemen.”

Vrijwel alle deelnemers denken dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Het laten betalen voor cashopname is oneerlijk tegenover laaggeletterden of oudere mensen die moeite hebben met digitaal betalingsverkeer, wordt er gesteld. Volgens ABN Amro zou de ‘gewone burger’ geen last hebben van de pinboete. Toch gelooft ruim een derde dat ook de ’modale’ Nederlander die contant pint al snel uitkomt boven de grens van 12.000 euro per jaar.

Van de deelnemers vindt 89 procent het zelf prettig om altijd contant geld op zak te hebben. Voor ruim de helft is dit ook een vorm van bescherming tegen ongelimiteerde uitgaven. „Ik blijf mijn aankopen cash afrekenen. Zo weet ik wat ik in mijn portemonnee heb en wat er uit gaat, wat er niet in zit kun je ook niet uitgeven”, vertelt iemand. Een ander beaamt dit: „Ik vind cash veel overzichtelijker. Pinnen doe ik amper. Voor mijn gevoel geef ik dan te veel geld uit wat ik niet heb.” Men gelooft dan ook niet dat het einde van contant geld nabij is.

Maar, als het duur wordt om contant geld op te nemen dan maar terug naar ouderwetse methoden om het geld veilig te stellen, zeggen verschillende stemmers. Een van hen: „Dan maar gewoon weer je spaargeld opnemen en in een oude sok doen.” Niet per se een goede ontwikkeling, weet een ander: „Ja zo gaat het geld weer in een oude sok op zolder. Zo stimuleer je weer het boevengilde.”