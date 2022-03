Brief 1 ’Maak huizen bevingsbestending’

We hebben dus de keuze uit twee mogelijkheden: de eerste gaat niet gebeuren, namelijk dat de regering alle belastingen van het gas, electra en ook benzine en diesel afhaalt. De tweede mogelijkheid is om gas op te pompen in Groningen, er zit blijkbaar nog voor zo’n 100 miljard euro gas onder de grond. Koop de bewoners van de bevingsgebieden uit of, beter nog, verstevig de huizen aldaar en maak ze aardbevingsbestendig. Dit kan in Japan ook. De regering moet nu ingrijpen en niet afwachten en zeker geen gas meer uit Rusland halen.

Ton hoogduin,

Den haag

