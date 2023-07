Journalisten en deskundigen zijn niet meer dan pionnen in een duister spel

Enkele dagen geleden tweette Willem Engel, de coronacriticus, ’dat de NAVO het grootste gevaar is voor de wereld, we moeten er echt alles aan doen om dit op hol geslagen oorlogsinstrument te ontmantelen’. Vervolgens tweette in een reactie buitenlanddeskundige Rob de Wijk: ’Ook al verstand van de NAVO. Leg mij eens uit waarom corona-ontkenners en antivaxers ook NAVO-haters en ontkenners van de Russische agressie zijn.’ Ik weet ’t: Willem Engel is een omstreden man. Maar toch ben ik het niet eens met de reactie van Rob de Wijk.

