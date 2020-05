De Kwestie: Staan we straks weer in de file?

Maar nu het leven weer wat op gang komt, zien we de wegen weer volstromen. Wat betekent dit voor de toekomst? Weten we de oude ellende te voorkomen of staan we straks ouderwets achter elkaar op het asfalt?

Arnoud Broekhuis verwacht dat files na de zomervakantie weer dagelijkse kost zijn.

Rein Aarts denkt dat het mogelijk is het verkeersleed een halt toe te roepen.